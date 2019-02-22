Çorum'da Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı: 2 Yaralı (2)
1 saat önce
KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYORÇorum'da, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrencilere saldıran pitbull cinsi köpek, belediye görevlilerince barınağa götürüldü.
KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR Çorum
'da, Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu'nda öğrencilere saldıran pitbull cinsi köpek, belediye görevlilerince barınağa götürüldü. Polis
ekipleri ise olayın yaşandığı çevrede köpeğin sahibini arıyor.
Hitit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Arslan Erkan, yaralı öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erkan, "5 öğrenci hastanemize getirildi. Öğrencilerden 2'si köpek tarafından ısırılmıştı. Bu öğrencilerimizden 4'ü taburcu edildi. Bir öğrencimizin ise yatışı yapıldı, tedavisi sürüyor" dedi.
Olayın görgü tanığı öğrenciler, köpeğin aniden okulun bahçesine girip saldırdığını ve çok korktuklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:09 Kaynak: DHA
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