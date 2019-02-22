Son Dakika Haberleri: Çorum'da Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı 2 Yaralı-3 )

Çorum'da Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı 2 Yaralı-3 )

1 saat önce

Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı 2 yaralı-3 (RÖPORTAJ VE GÜVENLİK KAMERASI))(Tür: Yurt)

Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı 2 yaralı-3 (RÖPORTAJ VE GÜVENLİK KAMERASI))

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:16 Kaynak: DHA

Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokulun Bahçesine Giren Pitbull, 2 Öğrenciyi Yaraladı Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)

CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:56:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı 2 Yaralı-3 )
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]