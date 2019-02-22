Çorum'da Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı 2 Yaralı-3 )
1 saat önce
Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı 2 yaralı-3 (RÖPORTAJ VE GÜVENLİK KAMERASI))(Tür: Yurt)
Çorum
'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı 2 yaralı-3 (RÖPORTAJ VE GÜVENLİK KAMERASI))
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:16 Kaynak: DHA
Ortaokulun Bahçesine Giren Pitbull, 2 Öğrenciyi Yaraladı
Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)
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