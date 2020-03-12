Çorum'da okullar ilaçlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da okullar ilaçlanıyor - Son Dakika

Çorum'da okullar ilaçlanıyor

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı Çorum'da ortak kullanım alanlarının ardından okullarda ilaçlama çalışması başlatıldı.

Çorum'da okullar ilaçlanıyor, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı Çorum'da ortak kullanım alanlarının ardından okullarda ilaçlama çalışması başlatıldı.


Çorum Belediyesi tarafından camiler, toplu ulaşım araçları, çocuk parklarının ardından kent merkezindeki eğitim kurumlarını dezenfekte etmeye başladı.


Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, korona virüsü ile alakalı tedbirler almak adına Çorum Belediyesi'nin ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Toplu taşıma araçları, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Çöplü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışma ile eğitim kurumlarını ilaçladıklarını açıkladı.


Çocuklar ve gençlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için çalışmaların süreceğini vurgulayan Çöplü, "Amacımız dezenfektasyonun artırılması. Uzmanlarımızın ifade ettiği gibi kişisel temizliklerimizi yaptığımız zaman virüslerden daha rahat kurtulabiliyoruz. Bize dezenfektasyon konusunda ekiplerimizle ilk önce ilköğretim okullarında daha sonra ile ortaokullarda dezenfektasyon çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Okullarda öğrencelerimizin bulunmadığı saatlerde dezenfektasyon yapacağız. Çorum'daki bütün okullarda da dezefenkte yapmayı planlıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin daha sağlıklı ortamlarda eğitimlerinin devam ettirmesi noktasında belediye olarak çalışmalarımız sürecek" dedi. - ÇORUM

Çin Halk Cumhuriyeti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:10 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
01:06 Afyonkarahisar'da yüzlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
01:05 Niğde Otogarı'nda tatil yoğunluğu
01:04 Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de
01:03 Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 01:13:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da okullar ilaçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]