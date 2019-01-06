Son Dakika Haberleri: Çorum'da Okullar Tatil Edildi

Çorum'da Okullar Tatil Edildi

39 dakika önce

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

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Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Miili Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Merkez İlçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okullarımızda 07/01/2019 pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimizde bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Merkez, Çorum, Güncel
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