Çorum'da Okullar Tatil Edildi
39 dakika önce
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Çorum
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan İl Miili Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Merkez
İlçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okullarımızda 07/01/2019 pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimizde bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" dedi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
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