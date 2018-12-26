Çorum'da Okullara Kar Tatili
32 dakika önce
Çorum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Çorum
'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Konuyla ilgili açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle 26 Aralık
2018 Çarşamba
günü Çorum merkez ilçemizde Okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimizde bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:58 Kaynak: İHA
Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı