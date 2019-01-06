Çorum'da Okullara Kar Tatili
40 dakika önce
Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Çorum
'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, " Sungurlu
, İskilip
, Laçin
ve Kargı
ilçelerimizde yoğun kar yağışı sebebiyle okullarımızda 07/01/2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
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