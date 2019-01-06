Son Dakika Haberleri: Çorum'da Okullara Kar Tatili

Çorum'da Okullara Kar Tatili

40 dakika önce

Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Çorum'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, " Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerimizde yoğun kar yağışı sebebiyle okullarımızda 07/01/2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, Güncel
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