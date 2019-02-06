Son Dakika Haberleri: Çorum'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Eylemi

Çorum'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Eylemi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 81 ilde başlattığı farkındalık eylemi Çorum'da yapıldı.

Çorum'da
İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 81 ilde başlattığı farkındalık eylemi Çorum'da yapıldı.

Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir yaya geçidinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla farkındalık oluşturdu. Öğrenciler ellerinde taşıdıkları dövizleri otomobil sürücülerine göstererek trafikte yayalara öncelik verilmesini istedi. Polis ekipleri tarafından sürücülere leblebi ve çikolata ikram edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, her yıl trafik kazalarında bin 700 yayanın hayatını kaybettiğinde projenin ne kadar önemli olduğunun ortada çıktığını söyledi.

Bu uygulamadan sonra trafiğe açık alanda herhangi bir trafik polisi veya trafik ışığı yoksa kavşağa ve yaya geçidine yaklaşan araçların yavaşlayacağını ve yayalara öncelik vereceğini anlatan Vali Çiftçi, "Eğer bu şekilde davranmazlarsa idari yaptırımlara maruz kalabilecekler. Uyglama kapsamında ilimizde de 135 okul önünde 180 yaya geçidinde 400 personel ile çalışma yapılıyor. Jandarma sorumluluk alanında bu uygulamamız devam ediyor. Öncelik hayatın, öncelik yayanın diyoruz" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

Jandarma, İçişleri Bakanlığı, Çorum, Güncel
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