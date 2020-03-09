Çorum'da organize suç örgütü operasyonu kamerada - Son Dakika
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Çorum'da organize suç örgütü operasyonu kamerada

6 saat önce

ÇORUM'da, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çorum'da organize suç örgütü operasyonu kamerada, System.String[]

ÇORUM'da, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyon anı, polis kamerasına yansıdı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından bazı ev ve iş yerlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 98 mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamasıyla tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev ve işyerlerine düzenlenen operasyon anı, polis kamerasına yansıdı.


Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
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