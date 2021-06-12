Çorum'da organize suç örgütü operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu ilçesinde teknik ve fiziki takip sonucu çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen kişilere ait 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, organize suç örgütü içinde yasa dışı faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerindeki aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, kurusıkı tabanca, tabanca ve tüfek mermisi ile uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında aranan 5 zanlının da cezaevinde olduğu belirlendi.

Silahlı organize suç örgütü içinde nitelikli yağma, kasten öldürme, silahla yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, nitelikli tehdit, haksız kazanç temin etme, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.