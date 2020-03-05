Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde "suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara" yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 98 mermi, iki ruhsatsız pompalı tüfek ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi hakimlikçe, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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