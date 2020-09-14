Çorum'da orman yangını - Son Dakika

Çorum'da orman yangını

Çorum'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Aşağışeyhler köyünde bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi, Çorum ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre köylerdeki vatandaşlar ve ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - ÇORUM

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