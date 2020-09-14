Çorum'da orman yangını - Son Dakika

ÇORUM'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evlerin tedbir amacıyla boşaltığı ilçede yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Aşağı Şıklar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye İskilip ve Çorum'daki Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sık ağaçlarla çevrili ormanda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Ormanlık alana yakın bazı evler ise tedbir amacıyla boşaltıldı.