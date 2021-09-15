Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın, yağış sonucu etkisini kaybetti - Son Dakika

Çorum'un Kargı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının, yağmurla etkisini kaybettiği bildirildi.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, AA muhabirine, sabaha karşı etkili olan yağış nedeniyle dün ormanlık alanda çıkan yangının sönme noktasına geldiğini söyledi.

Sarp kayalıktan oluşan bölgede itfaiye araçlarının yangın yerine ulaşabilmesi için yol açma çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Uyar, "Yer ekiplerimiz yangına müdahale edebiliyor ancak araçlarımız henüz ulaşabilmiş değil. Yağışın da etkisiyle yangın neredeyse sönme noktasına geldi. Araçlarımız da ulaştığında yangını tamamen kontrol altına almış olacağız." dedi.

Kargı ilçesine bağlı Köprübaşı köyü yakınlarında kayalık bölgedeki ormanlık alanda, dün yıldırım düşmesi nedeniyle yangın başlamıştı.