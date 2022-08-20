Doğa yürüyüşü yapmak için gittiği ormanda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Doğa yürüyüşü yapmak için gittiği ormanda hayatını kaybetti

20.08.2022 19:49
Doğa yürüyüşü yapmak için gittiği ormanda hayatını kaybetti

Çorum'da ormanlık arazide rahatsızlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Çorum'da ormanlık arazide rahatsızlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları Sadettin K., ve Selahattin P., ile birlikte Dodurga'nın Akkaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanında doğa yürüşü ve piknik yapmaya çıkan Bilal Atmaca (71), aniden fenalaştı. Bir süre sonra Bilal Atmaca'nın nefes almakta zorlandığını fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan sağlık kontrolünde Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği değerlendirilen Atmaca'nın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından yüksek rakımlı Akkaya Köyü ormanlık alanından yaklaşık iki buçuk saatte indirilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Dodurga, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğa yürüyüşü yapmak için gittiği ormanda hayatını kaybetti - Son Dakika

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