Çorum'da Osmanlı'nın mahalle kültürü "Yitik Mirası Canlandırma" Projesi ile yaşatılacak - Son Dakika

Çorum'da Osmanlı Devleti döneminde mahalle kültürünün önemli parçalarından olduğu belirtilen sokak çeşmesi, çamaşır taşı, soku (dibek) ve arsanaların (değirmen) Çorum Belediyesinin "Yitik Mirası Canlandırma Projesi" ile yeniden canlandırılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, projenin uygulandığı Gazipaşa Sokak'ta inceleme yaptı.

Aşgın, Çorum'un köklü bir geçmişe ve zengin kültür hazinesine sahip olduğunu belirtti.

Kentin tarihi değerlerini yaşatmak için projeler geliştirdiklerini bildiren Aşgın, Yitik Mirası Canlandırma Projesi'nin de bu amaca hizmet ettiğine dikkati çekti.

Mahallelerin Türk kültüründe ve Osmanlı şehirlerinde sadece barınma mekanı olan yerler değil, birlikte yaşamanın, üretmenin ve paylaşmanın yuvaları olduğuna işaret eden Aşgın, "Bu amaçla köklü kültürümüzün birer yansıması olan tarihi sokak çeşmelerini, soku, arsana, çamaşır taşı gibi kültürümüzde önemli yeri bulunan ögeleri Gazipaşa Sokak'ta yeniden canlandırıyoruz. Kültürümüzde sokak çeşmeleri, sosyal hayatın ayrılmaz parçasıdır. Bilgi değiş tokuşu çeşme başlarında yapılırdı. Çamaşır taşı ya da bir diğer ismiyle tekne taşı ailenin kadın üyeleri için meşakkatli ev işlerinin değişmez odağını oluşturuyordu. Soku ve arsana, mahalle sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını imece usulü giderdiği, insanların bir araya gelme mekanları idi. Çalışmamız tamamlandığında yitik tarihi mirası yeniden canlandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.???????