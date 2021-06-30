Çorum'da otizmli çocukların anneleri kurulan kooperatifle engelleri aşıyor - Son Dakika

Çorum'da Otizm Gönüllüleri Derneğinin faaliyetleri, bünyesinde kurulan Mavi Umutlar Kadın Girişim Kooperatifinde üretilen gıda ürünlerinin satışından elde edilen gelirle finanse edilirken otizmli çocukların anneleri de Dernekte istihdam ediliyor.

Kentte otizmli çocukların ailesini bir araya getirmek amacıyla kurulan Otizm Gönüllüleri Derneği, otizmli çocuklara daha iyi şartlarda eğitim vermek amacıyla geçen yıl haziran ayında bahçeli bir evde hizmet vermeye başladı.

Çeşitli sosyal aktiviteler için maddi kaynak bulmakta güçlük çeken Dernek yöneticileri, annelerin hem çocuklarıyla ilgilenip hem de üretim yaparak Derneğe maddi katkı sunabileceği bir kooperatif kurmaya karar verdi.

İsmini otizmin renginden alan Mavi Umutlar Kadın Girişim Kooperatifi, Çorum Valiliğinin proje, Çorum Belediyesinin de mutfak kurulumu desteğiyle üretime başladı.

Kooperatif bünyesinde bir yıldır salça, sirke, pestil üreten otizmli çocukların anneleri, aynı anda hem çalışıp, hem de çocuklarıyla ilgilenebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kooperatif Başkanı Emine Çelen, gazetecilere, kooperatifi büyütüp, bütün dezavantajlı anneleri istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirten Çelen, "Buradaki üretimimizi geliştirdik. Artık çeşitli hamur işi yiyecekler ve iş yerleri için günlük tabildot menü de çıkartıyoruz. Biz kimseden yardım istemiyoruz, sadece halkımızdan bizden alışveriş yapmalarını bekliyoruz. Ürünlerimizin tamamı el yapımı, ev yemeği. Kooperatiften kazandığımızı Dernekte çocuklarımız için kullanıyoruz." dedi.

Ürünlerin satışından elde edilen gelirin henüz yeterli düzeye ulaşamadığını dile getiren Çelen, zamanla daha geniş kitlelere ulaşmayı umduklarını anlattı.

Kısıtlı imkanlarla kurulan kooperatifi bugünlere getirmenin mutluluğunu yaşadığının altını çizen Çelen, "Çok cüzi ücretle başladığımız işimiz gün geçtikçe büyüyor ancak halen istediğimiz seviyede değil. Salçayı satıp sirke malzemesi alıyoruz, sirkeyi satıp marmelat malzemesi alıyoruz. Daha fazlasını üretebiliriz, talep gelmesi lazım. Hayalim, bu kooperatifi büyütüp, bütün dezavantajlı anneleri de istihdam etmek." ifadelerini kullandı.

Otizmli çocuk annesi Fatma Avuncu ise Dernek bünyesinde faaliyet gösteren Kooperatifte gönüllü çalıştığını hem üretip hem de çocuğuyla vakit geçirebilme fırsatı bulduğunu anlattı.

Otizmli bir çocuğun bakımının çok zor ve zaman alıcı olduğuna dikkati çeken Avuncu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız burada vakit geçirirken biz de çocuğumuza rağmen burada üretim yapabiliyoruz. Onlar burada çeşitli etkinliklere katılıyor, eğitim görüyor, eve mahkum olmuyorlar. Dolayısıyla biz de eve mahkum olmuyoruz. Hem üretiyoruz, hem onlar eğitim alıyor, burası bizim için çok iyi oldu. Hedefimiz otizmli çocuklarımıza daha çok katkı sunmak, daha fazla eğitim almalarını sağlamak. Kooperatifimizde kazanıp, Derneğimizde eğitimlerini sağlamak."