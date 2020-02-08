Çorum'da otogarda tabancayla ateş etmek isteyen kadın etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da otogarda tabancayla ateş etmek isteyen kadın etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Çorum'da otogarda tabancayla ateş etmek isteyen kadın etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Çorum'da otogar içinde tabancayla ateş etmek isteyen kadının polis tarafından etkisiz hale getirilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da otogarda tabancayla ateş etmek isteyen kadın etkisiz hale getirildi, System.String[]

Çorum'da otogar içinde tabancayla ateş etmek isteyen kadının polis tarafından etkisiz hale getirilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, şehirlerarası otobüs terminaline gelen A.S, (48), şehir dışına çıkmak isteyen eşi S.S'ye (45) engel olmak istedi. Bu sırada tartışmaya başlayan çifte otogarda görevli polis ekibi müdahale etti.

Polislerin ve eşinin yanından ayrılan S.S, otobüs peronlarının yakınında çantasından tabanca çıkardı. Ateş etmek isteyen kadına bir polis memuru müdahale etti. Kısa süreli boğuşma sırasında polis memuru, havaya doğru bir el ateş alan tabancayı kadının elinden almayı başardı.

Gözaltına alınan kadın, emniyete götürüldü.

Yaşananlar, otogardaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahraman polis o anları anlattı
Çorum eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti Son Dakika: Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da otogarda tabancayla ateş etmek isteyen kadın etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]