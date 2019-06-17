Son Dakika Haberleri: Çorum'da otomobil devrildi: 6 yaralı
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Çorum'da otomobil devrildi: 6 yaralı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil devrildi: 6 yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Yunus Emre Kaleli'nin kullandığı 19 EK 420 plakalı otomobil, Sungurlu- Kırıkkale kara yolunun 11. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Neşet, Meral, Muhammed, Efe ve Hakan Kaleli yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumları ağır olan Meral ve Muhammed Kaleli, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:40 Kaynak: AA
Emre Kaleli, Sungurlu, Çorum
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