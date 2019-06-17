Çorum'da otomobil devrildi: 6 yaralı

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'un Sungurlu
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Yunus Emre Kaleli
'nin kullandığı 19 EK 420 plakalı otomobil, Sungurlu- Kırıkkale
kara yolunun 11. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Neşet, Meral, Muhammed, Efe ve Hakan Kaleli yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Durumları ağır olan Meral ve Muhammed Kaleli, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.