Çorum'da Otomobil Evin Bahçesine Düştü: 2 Yaralı

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Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin

Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler