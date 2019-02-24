Çorum'da Otomobil Evin Bahçesine Düştü: 2 Yaralı
14 dakika önce
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin evin bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çorum
'un Osmancık
ilçesinde otomobilin evin bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaşar Özkan'ın (62) kullandığı 19 EL 908 plakalı otomobil, Yeşilçatma Mahallesi Burhan Uludağ
Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra yolun kenarındaki evin bahçesine düştü.
Eve çarparak durabilen otomobil, dik şekilde kaldı. Sürücü ile eşi Fatma Özkan
(59) yaralandı.
Vatandaşlar ve sağlık görevlerince araçtan çıkarılan Özkan çifti, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:53 Kaynak: AA
Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin
Bilgisayar Korsanı Grubu The Dark Overlord, 11 Eylül Belgelerini Yayınladı
Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler
TKP Dikkat Çeken Güngören Adayını Bu Sözlerle Tanıttı: Türbanlıdır, Kadındır ve Komünisttir