Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çorum-Emirbağ kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat E.'nin (28) kullandığı 34 KT 2185 plakalı otomobil, Yasin G. (21) idaresindeki 19 ABA 129 plakalı motosiklete çarptı. Kazada hurdaya dönen motosikletin üzerinden fırlayan ve amca çocukları olduğu öğrenilen Ali G. (15) ile motosiklet sürücüsü Yasin G. (21) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM