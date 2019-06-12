Son Dakika Haberleri: Çorum'da otomobil sürücüsü, domuz sürüsü görüntüledi
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Çorum'da otomobil sürücüsü, domuz sürüsü görüntüledi

3 saat önce

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çorum'da otomobil sürücüsü, domuz sürüsü görüntüledi, System.String[]


ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
İlçede otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Emrah Karakaş, yol kenarında domuz sürüsünü fark edip, aracını durdurdu. Bölgede kırsal alanda aç kaldıkları için ilçeye indikleri sanılan domuzları gören Karakaş, bu anları da cep telefonuyla kayda aldı. Sayıları yaklaşık 50 olan domuzlar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Karakaş, kayda aldığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti.

- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
Ortaköy, Çorum, Güncel
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