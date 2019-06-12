Çorum'da otomobil sürücüsü, domuz sürüsü görüntüledi
3 saat önce
ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
İlçede otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Emrah Karakaş, yol kenarında domuz sürüsünü fark edip, aracını durdurdu. Bölgede kırsal alanda aç kaldıkları için ilçeye indikleri sanılan domuzları gören Karakaş, bu anları da cep telefonuyla kayda aldı. Sayıları yaklaşık 50 olan domuzlar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Karakaş, kayda aldığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti.
- Çorum
MEB, 10 bin lira maaşla tekniker yetiştirecek okulları belirledi
Sosyal medyada ilgisini çeken linke tıkladı, 49 bin lira dolandırıldı
İş hanı görevlisini sopayla dövüp, 40 bin liralık cep telefonu çaldı
Ülkesinde gündem oldu! Muslera'dan şok tepki: Ne yapıyorsun sıska