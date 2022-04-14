Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı

14.04.2022 18:27
Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Boğazkale karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan O. yönetimindeki 19 ABF 735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücü Oğuzhan O. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı

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Boğazkale, Sungurlu, Otomobil, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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