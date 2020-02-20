Çorum'da otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

Çorum'da otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

6 saat önce

Çorum'da bir otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı, System.String[]

Çorum'da bir otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Çorum- Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Samsun istikametine seyir eden Ufuk Aziz Ö. (57) yönetimindeki 34 AIZ 888 plakalı otomobil, Koparan mevkiinde bir traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile yolcular Kadir Yılmaz (42) ve Ömer Faruk Yıldız (39) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve belediye kaza kırım ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Çorum Belediyesi Kaza Kırım ekiplerince otomobilden çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan traktörün ise kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sabiha Gökçen'de kırıma uğrayan Pegasus uçağının kara kutusu çözüldü: Kulenin de hatası var
Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor 200 araç zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 70 yaralı Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]