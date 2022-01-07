Otomobilin altında bulunan patlayıcı fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

Çorum'da park halindeki otomobilin altına yerleştirilen patlayıcı madde, polis ekiplerince fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Sakarya 3. Cadde'de park halindeki otomobilin altında şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerce yapılan ilk incelemede şüpheli pakette patlayıcı madde olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

Aracın altından çıkartılarak yolun kenarına alınan patlayıcı madde, fünyeyle patlatıldı. Bu sırada çıkan patlama sesi, kentin birçok yerinden duyuldu.

Patlama nedeniyle caddede park halinde bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.

Polis, patlayıcı maddenin kim ya da kimler tarafından aracın altına bırakıldığını tespit etmek üzere çalışma başlattı.