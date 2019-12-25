Çorum'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Çorum'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı, System.String[]

Çorum'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Gülmez (53) ve Fahri Kabaca'ya (67), sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Gülmez ve Kabaca, ağır yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların ve sağlık görevlilerinin yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gülmez ve Kabaca'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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