Çorum'da otomobilin çarptığı köpek tedavi edildi - Son Dakika
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Çorum'da otomobilin çarptığı köpek tedavi edildi

6 saat önce

Çorum'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, Çorum Belediyesi ekiplerince sağlığına kavuşturuldu.

Çorum'da otomobilin çarptığı köpek tedavi edildi, System.String[]

Çorum'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, Çorum Belediyesi ekiplerince sağlığına kavuşturuldu.

Alaca'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan köpek, Alaca Belediyesi ekiplerince Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi.

Ağız bölgesinde ve kalçasında kanama olduğu belirlenen köpek, veteriner hekimler tarafından ameliyat edildi.

Tedavisi yapılan köpek, hayvan bakım evinde müşahede altına alındı.

Belediye Başkan Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların diğer iller tarafından da örnek alındığının altını çizerek, "Her gün çok sayıda yaralı hayvanı tedavi ediyoruz. Alaca'dan gelen yaralı köpeğimizin durumu çok iyi. Tedavisi devam eden köpeğimizin hayati riski bulunmuyor. Özveriyle çalışan personelimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Alaca, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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