Çorum'da otomobilin devrildiği kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'un Kargı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun yönüne giden Ürdün uyruklu Yosef Allazem'in (40) kullandığı 34 MR 0100 plakalı otomobil, D100 kara yolundaki Hacıhamza köyü yakınlarında refüje çarptı.

Takla atıp, karşı şeride geçerek devrilen otomobildeki sürücü ile yanındaki Turki Almohamad (41) Ahmad (49) ve Hasan Alalı (27) ve Mufida Almahı (52) yaralandı.

Kargı ve Osmancık'taki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Allazem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.