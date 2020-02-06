Çorum'da otomobilin devrildiği kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da otomobilin devrildiği kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobilin devrildiği kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı, System.String[]

Çorum'un Kargı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun yönüne giden Ürdün uyruklu Yosef Allazem'in (40) kullandığı 34 MR 0100 plakalı otomobil, D100 kara yolundaki Hacıhamza köyü yakınlarında refüje çarptı.

Takla atıp, karşı şeride geçerek devrilen otomobildeki sürücü ile yanındaki Turki Almohamad (41) Ahmad (49) ve Hasan Alalı (27) ve Mufida Almahı (52) yaralandı.

Kargı ve Osmancık'taki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Allazem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kargı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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