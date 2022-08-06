Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı 6 kişi yaralandı

06.08.2022 08:37
Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı 6 kişi yaralandı

Çorum'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sadık Sevici'nin kullandığı 19 ACV 850 plakalı otomobil, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yukarı Kapaklı Bağları mevkisinde elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Seçil Dalgıç, Raşit Biçer, Burak Sur, Selcan Sur ve Tuğçe Gedik araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla otomobilin tavanı kesilerek dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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