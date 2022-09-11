Çorum'daki trafik kazasında baba ile bebeği öldü

Çorum 'da otomobilin elektrik direğine çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir baba ile henüz yaşına girmemiş bebeği hayatını kaybetti, kardeşi, eşi ve akrabası yaralandı.

Kaynak: AA

Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

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