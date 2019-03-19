Son Dakika Haberleri: Çorum'da Otomobilin Lpg Tankından 6 Kilo Eroin Çıktı

Çorum'da Otomobilin Lpg Tankından 6 Kilo Eroin Çıktı

1 saat önce

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, otomobil bagajındaki LPG tankına gizlenen poşetlerde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Çorum'da Otomobilin Lpg Tankından 6 Kilo Eroin Çıktı, System.String[]
ÇORUM'un Alaca ilçesinde, otomobil bagajındaki LPG tankına gizlenen poşetlerde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alaca'ya uyuşturucu getireceği belirlenen otomobili ilçe girişinde durdurdu. Y.K. ve A.D'nin bulunduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Zeus' da kullanılarak arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan LPG tankının içine gizlenmiş 27 poşette 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.D.'nin sahte kimlik kullandığı, 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:07 Kaynak: DHA

Alaca, Çorum, Güncel
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