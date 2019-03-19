Çorum'da Otomobilin Lpg Tankından 6 Kilo Eroin Çıktı
1 saat önce
ÇORUM'un Alaca ilçesinde, otomobil bagajındaki LPG tankına gizlenen poşetlerde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.
ÇORUM'un Alaca
ilçesinde, otomobil bagajındaki LPG tankına gizlenen poşetlerde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alaca'ya uyuşturucu getireceği belirlenen otomobili ilçe girişinde durdurdu. Y.K. ve A.D'nin bulunduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Zeus
' da kullanılarak arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan LPG tankının içine gizlenmiş 27 poşette 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelilerden A.D.'nin sahte kimlik kullandığı, 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:07 Kaynak: DHA
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