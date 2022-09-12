Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.09.2022 21:22
Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan Esmer (55) idaresindeki 60 FH 353 plakalı otomobil, Yaydiğin köyü yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunanlardan Hatice Uzuner'in (55) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ile Aybiçe Esmer (30) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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