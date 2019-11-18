Son Dakika Haberleri: Çorum'da otomobilin tırın altına girdiği kazada ölü sayısı 4'e çıktı
Son Dakika Güncel Çorum'da otomobilin tırın altına girdiği kazada ölü sayısı 4'e çıktı - Son Dakika

Çorum'da otomobilin tırın altına girdiği kazada ölü sayısı 4'e çıktı

6 saat önce

Çorum'da dün meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Çorum'da otomobilin tırın altına girdiği kazada ölü sayısı 4'e çıktı, System.String[]

Çorum'da dün meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Çorum-Ankara kara yolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girdiği ve aynı aileden 3 kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Hanife Erer (53), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Erer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir camide müezzin olarak görev yapan Fahri Erer'in, eşi Hanife ile annesi Saliha ve babası Yunus Erer ile memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesine gittikleri öğrenildi.

Çiftin cenazeleri toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Yunus ve Saliha Erer çiftinin cenazeleri Erbaa'da toprağa verildi.

Yavuz Sultan Selim Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası çiftin naaşları Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye çiftin yakınları ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve vatandaşlar katıldı.

Hanife ve Fahri Erer çiftinin cenazelerinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Fahri Erer'in (54) kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, dün Çorum-Ankara kara yolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü tıra çarpmıştı.

Kazada tırın altına giren araçtaki sürücü ile Saliha (69) ve Yunus Erer (69) hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Hanife Erer hastaneye kaldırılmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti
Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:27:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da otomobilin tırın altına girdiği kazada ölü sayısı 4'e çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]