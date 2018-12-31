Son Dakika Haberleri: Çorum'da Özel Hastanede Yangın

Çorum'da Özel Hastanede Yangın

28 dakika önce

Çorum'da, bir özel hastanede çıkan yangın nedeniyle hastalar ve personel tahliye edildi.

Çorum'da Özel Hastanede Yangın, System.String[]
Çorum'da, bir özel hastanede çıkan yangın nedeniyle hastalar ve personel tahliye edildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel hastanenin arka bahçesinde bulunan çöp konteynerinde yangın çıktı.

Dumanın hastanenin havalandırma sistemine dolması nedeniyle zemin katta yoğun duman oluştu. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de tedbir amaçlı olarak kattaki hastaları ve personeli tahliye etti.

Bazı hastane çalışanlarının kısa süreli panik yaşadığının gözlendiği olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:52 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel
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