Çorum'da pandemi desteği 171 milyon liraya ulaştı - Son Dakika

Çorum'da pandemi desteği 171 milyon liraya ulaştı

31.03.2021 15:51
Çorum'da pandemi desteği 171 milyon liraya ulaştı, System.String[]

Çorum'da pandemi desteği 171 milyon liraya ulaştı AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde Çorum'a 171 milyon 488 bin TL destek sağlandığını açıkladı.

Çorum'da pandemi desteği 171 milyon liraya ulaştı

ÇORUM - AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde Çorum'a 171 milyon 488 bin TL destek sağlandığını açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu'yu ziyaret ederek, pandemi döneminde yapılan yardımlar ve verilen destekler hakkında bilgi aldı.

Pandemi döneminde verilen destekler hakkında açıklama da bulunan Ahlatcı, bu süreçte 10 bin 682 kişiye 60 milyon 50 bin TL, Nakdi Ücret Desteği kapsamında 7 bin kişiye 21 milyon 560 bin lira, 4 bin 392 kişiye 19 milyon 92 bin lira işsizlik ödeneği kapsamında nakdi yardımda bulunulduğunu açıkladı. Ahlatcı, bu yardımların dışında normalleşme desteği adı altında 7 bin 897 kişiye 10 milyon 592 bin ödeme yapıldığını belirtti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da Faz 1 kapsamında 20 bin 361 kişiye bugüne kadar 20 milyon 361 bin lira, Faz 2 çalışmaları kapsamında 19 bin 209 kişiye 19 milyon 209 bin lira, Faz 3 kapsamında ise 9 bin 679 kişiye 9 milyon 679 bin lira ödeme yapıldığını anlatan Ahlatcı, "Bu rakamlar 13 Ocak itibariyle olan rakamlar. 13 Ocak'tan sonra verilen destekler açıklanan rakamların dışında. Toplamda 13 Ocak itibariyle hükümetimiz pandemi nedeniyle vatandaşlarımıza yaptığı yardım 171 milyon 488 bin TL'ye ulaşmıştır. Dileğimiz bu pandeminin önce ülkemizden sonra tüm dünyadan bir an evvel ortadan kalkmasıdır" dedi.

Ziyarette AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Günay, Emre Turan ve Ercan Daşdan hazır bulundu.

Çorum'da pandemi desteği 171 milyon liraya ulaştı
Çorum'da pandemi desteği 171 milyon liraya ulaştı
Çorum'da pandemi desteği 171 milyon liraya ulaştı
Çorum'da pandemi desteği 171 milyon liraya ulaştı

Türk Lirası, AK Parti, Pandemi, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çorum'da pandemi desteği 171 milyon liraya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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