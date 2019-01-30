Son Dakika Haberleri: Çorum'da Panelvan Su Kanalına Devrildi: 2 Ölü

Çorum'da Panelvan Su Kanalına Devrildi: 2 Ölü

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, panelvanın su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da Panelvan Su Kanalına Devrildi: 2 Ölü, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, panelvanın su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Adem Gündoğdu yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı panelvan, Sungurlu-Çorum kara yolunun 3. kilometresinde su kanalına devrildi.

Bir süre sürüklenen aracın kaldırıma çarptığı kazada, sürücü ile beraberindeki Caner Güngör, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan Gündoğdu ve Güngör'ün cenazeleri, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Cenazeler, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:47 Kaynak: AA

Gündoğdu, Sungurlu, Çorum, Güncel
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