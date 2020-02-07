Çorum'da para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Çorum'da para nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nevzat Y'nin (52) kullandığı bir bankaya ait 06 FL 9556 plakalı zırhlı para nakil aracı, Çorum- İskilip kara yolunun 12'nci kilometresinde, Ali D. (71) yönetimindeki 19 UK 959 plakalı otomobille çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile zırhlı araçtaki Yusuf Ö. (36) ve Bilal E. (33), ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ali D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.