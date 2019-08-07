Son Dakika Haberleri: Çorum'da pastane ve binaya molotoflu saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da pastane ve binaya molotoflu saldırı

43 dakika önce

Çorum'da pastane ve binaya molotoflu saldırıÇorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pastanenin deposu ile yan taraftaki bina girişine molotof attı.

Çorum'da pastane ve binaya molotoflu saldırı
Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pastanenin deposu ile yan taraftaki bina girişine molotof attı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar meydana geldi.
Olay, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi, Selimiye 5'inci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir binanın giriş girip kapısıyla pastaneye ait depoya, molotofkokteylli saldırı düzenledi. Depoda yangın çıkarken, ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında depoda ve binanın girişinde zarar oluştu.
Pastane sahibi Ali A., polise verdiği ifadesinde Benim kimse ile bir sorunum olmaz. Sanırım bu olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hedefi şaşırmış olabilir dedi.
Polis olay yerinde yapılan incelemenin ardından, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Selimiye, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu
Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:04:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da pastane ve binaya molotoflu saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]