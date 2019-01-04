Son Dakika Haberleri: Çorum'da Paten ile Tehlikeli Yolculuk

Çorum'da Paten ile Tehlikeli Yolculuk

53 dakika önce

Çorum'da paten ile tehlikeli yolculukÇorum'da halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, hem kendi hem de sürücüler için tehlike yarattı.

Çorum'da Paten ile Tehlikeli Yolculuk, System.String[]
Çorum'da paten ile tehlikeli yolculuk

Çorum'da halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, hem kendi hem de sürücüler için tehlike yarattı.

Çorum'da seyir halindeki bir halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, bu şekilde kayarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden otobüsün arkasında tutunarak patenle kayan genç, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Ölümüne yolculuk otobüsün durağa yanaşması ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:49 Kaynak: DHA

Çorum, Güncel
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