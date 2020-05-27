Çorum'da patlayan trafo alev aldı - Son Dakika

Çorum'da patlayan trafo alev aldı

ÇORUM'da elektrik trafosunda patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ÇORUM'da elektrik trafosunda patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İskilip yolu üzerinde elektrik trafosunda, akşam saatlerinde patlama meydana geldi Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle İskilip karayolu ve çevreyoluna bir süre enerji verilemedi. Elektrik dağıtımı şirketi görevlileri de, yedek hat üzerinden enerji verilmesi için çalışma başlattı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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