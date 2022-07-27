Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

27.07.2022 18:56
Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da pazar yerinde yürüyen 2 kişiye silahla ateş açıldı.

Çorum'da pazar yerinde yürüyen 2 kişiye silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Pazartesi Pazarı içerisinde meydana geldi. İddialara göre, Pazartesi Pazarı içerisinde yürüyen M.K. ve F.C.Ş.'ye tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği M.K. ve F.C.Ş. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silah sesleri üzerine olay yerinin yakınında bulunan sağlık ocağındaki doktorlar ve sağlık personeli yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pazar içerisinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri giriş-çıkışları bir süreliğine kapattı. Ayrıca etrafa açılan saçmalar bir iş yerinin de camlarına isabet etti.

Olaya giden polis ekibi kaza yaptı

Ayrıca Pazartesi Pazarı'ndaki olaya müdahale etmek için giden polis aracı Varinli Caddesi'nde kaza yaptı. Polis ekiplerinin içerisinde bulunduğu araç başka bir araçla çarpıştı. Kazada araçta bulunan bir kadın hafif yaralandı.

Öte yandan, pazardaki saldırıda yaralanan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobille kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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