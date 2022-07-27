ÇORUM'DA PAZAR YERİNE SİLAHLI SALDIRI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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ÇORUM'DA PAZAR YERİNE SİLAHLI SALDIRI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

27.07.2022 20:01
ÇORUM'DA PAZAR YERİNE SİLAHLI SALDIRI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ÇORUM'da pazar yerine seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu Musa Kurt hayatını kaybetti, Fazlı Cihan Ş. yaralandı.

ÇORUM'da pazar yerine seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu Musa Kurt hayatını kaybetti, Fazlı Cihan Ş. yaralandı. Olay yerine giden polis otosunun otomobille çarpışması sonucu ise 1'i polis, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ulukavak Mahallesinde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Bir otomobilden tabanca ile açılan ateş sonucu Musa Kurt ve Fazlı Cihan Ş., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Musa Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırı ihbarına giden polis otosu ise bir otomobille çarpıştı. Kazada 1'i polis, 3 kişi hafif yaralandı. Polis, pazar yerine ateş açtıktan sonra otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Çorum'da pazar yerine silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı Çorum'da pazar yerine silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Musa Kurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA PAZAR YERİNE SİLAHLI SALDIRI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇORUM'DA PAZAR YERİNE SİLAHLI SALDIRI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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