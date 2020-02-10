Çorum'da pazarcılar soğuk havada soba kurup satış yapıyor - Son Dakika
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Çorum'da pazarcılar soğuk havada soba kurup satış yapıyor

12 dakika önce

Çorum'da pazarcılar soğuk havada soba kurup satış yapıyorÇORUM'da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına kurduğu soba ısınarak satış yapıyor.

Çorum'da pazarcılar soğuk havada soba kurup satış yapıyor

ÇORUM'da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına kurduğu soba ısınarak satış yapıyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayının görüldüğü Çorum'da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu. Bazı pazarcılar ise tezgahlarının arkasına ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu anlatan esnaf Tuncay Gökkaya "Hava oldukça çok soğuk. Kar kış demeden çalışmaya devam. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Sabah erkence tezgahlarımızın başına geliyoruz. Hava çok soğuk bu yüzden soba kuruyoruz. Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgahımızı açmaya mecburuz" derken Kenan Alıcı ise 'Fiyatlar uygun ancak hava çok soğuk diye pazara çıkan yok" dedi.

Ahmet Serin ise müşterilerin soğuk havalarda marketleri tercih ettiğini belirterek, soğuğun pazarcı esnafını etkilediğini söyledi.

Öte yandan sıfırın altında 4 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinde bulunan süs havuzlarının da donduğu görüldü.

Çorum'da pazarcılar soğuk havada soba kurup satış yapıyor

Sabah, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:47 Kaynak: DHA
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