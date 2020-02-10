Çorum'da pazarcılar soğuk havada soba kurup satış yapıyor - Son Dakika

Ahmet Serin ise müşterilerin soğuk havalarda marketleri tercih ettiğini belirterek, soğuğun pazarcı esnafını etkilediğini söyledi.

ÇORUM'da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına kurduğu soba ısınarak satış yapıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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