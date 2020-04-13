Çorum'da polis ekiplerinden sıkı denetim - Son Dakika

ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, polis ekiplerince sıkı şekilde uygulanıyor. Semt pazarlarında maske ve eldivensiz alış veriş yapılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında kontrollerini yoğunlaştıran polis, ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik de denetimlerini sürdürüyor.

Kentte, Valilik tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarının haftanın 3 günü kurulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Buharaevler, Mimar Sinan ve Bahçelievler mahallelerinde haftanın üç günü semt pazarları kurulmaya başlandı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla pazarlarda da sıkı tedbirler alındı. Maske ve eldivensiz pazara giriş ve çıkışlar yasaklanırken, buralarda görev yapan polis ekipleri vatandaşları denetime tabi tutuyor. Pazarların girişinde oluşturulan noktalarda maske ve eldiveni bulunmayan vatandaşlara görevliler tarafından maske ve eldiven verildikten sonra ateşleri de ölçülüyor.

Öte yandan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin söz konusu kuralı ihlal etmemeleri amacıyla denetimlere de ağırlık verildi. Cadde ve sokaklarda devriye görevi yapan ekipler, sık sık megafonla vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

POLİSE YAKALANDILAR

Buharaevler Mahallesindeki denetimler sırasında kaldırımda yürürken görülen 65 yaş üstü bir vatandaş, polis ekiplerine yakalandı. Polisin, 'Sokağa çıkma kısıtlamanıza rağmen neden dışarı çıktınız?' sorusu üzerine yaşlı adam 'Uzun bir süredir evdeydim. İlk kez dışarı çıktım ve inanın daha maaşımı almak için bile çarşıya çıkmadım' dedi.

Polisin, sokağa çıkma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesileceğini belirtmesi üzerine yaşlı adam, 'Lütfen bana bu kez ceza kesmeyin. Yaklaşık bir aydır ilk kez hava almak için dışarı çıktım. Eğer bir daha çıkarsam emekli maaşımı alınca size iki katını öderim' cevabını verdi. Polis ekibi, ilk kez sokağa çıkma ihlali yaptığı için yaşlı adamı uyararak, ceza kesmeden evine gönderdi.

'ANNEM KAYBEDERİM DİYE KİMLİĞİMİ VERMİYOR'

Yine denetimler sırasında sokakta gezerken yakalanan 20 yaş altı 3 çocuk karşılarında polis ekiplerini görünce korku ve heyecan yaşadı. Polisin 'Neden sokaktasınız, yasak olduğunu bilmiyor musunuz?' sorusu üzerine çocuklar "Evimiz çok yakın, ilk kez çıktık" diyerek kendilerini savundu. Çocuklardan birisi de kimlik kontrolü yapmak için nüfus cüzdanlarını isteyen polis ekiplerine "Benim üstümde kimliğim yok. Annem kaybedersin diye vermedi" dedi.

Polislerin uyarısından sonra bölgeden uzaklaşan çocuklar koşarak evlerine gitti.