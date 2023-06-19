Polis kendini yakmaya çalışan şahsı kurtardı - Son Dakika
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Polis kendini yakmaya çalışan şahsı kurtardı

19.06.2023 09:25

Çorum'da ailevi sıkıntılardan dolayı bunalıma giren bir kişi benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Polislerden biri şahısla konuşarak ikna etmeye çalışırken, diğer polis memuru kendi canını hiçe sayarak üzerine atladığı şahsı etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorum'da bir kişi benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Polislerden biri şahısla konuşarak ikna etmeye çalışırken, diğer polis memuru kendi canını hiçe sayarak üzerine atladığı şahsı etkisiz hale getirdi.

BİR TÜRLÜ İKNA EDEMEDİLER

Ahçılar 3. Cadde üzerinde Emniyet Müdürlüğü karşısında bir apartmanın girişinde ailevi sıkıntılardan dolayı bunalıma giren O.D şahıs üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler kendini yakmaya çalışan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Kendini yakmaya çalışan şahsı polis kurtardı

ÜZERİNE ATLADI

Polisin ikna çabaları devam ederken şahıs benzin döktüğü elbiselerini ateşe verdi. Bunu gören şahsın arkadaşı yangın tüpüyle yanan elbiseleri söndürdü. Üzerine benzin döken ve elinde çakmakla bekleyen şahsı polisler sakinleştirmeye devam ederken, bir polis O.D'nin dalgınlığı fırsat bilerek üzerine atladı.

Kendini yakmaya çalışan şahsı polis kurtardı

KÖPÜK SIKTILAR

Canını hiçe sayan polis memuru, şahsın elinden çakmağı almayı başarırken bir vatandaşta şahıs ve polislerin üzerine yangın tüpüyle köpük sıktı. O.D, polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesiyle herkes rahat nefes aldı. Polis otosuna bindirilen şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis kendini yakmaya çalışan şahsı kurtardı - Son Dakika
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