Çorum'da kovalamacayla yakalanan kişilerin üzerinden 3 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da kovalamacayla yakalanan kişilerin üzerinden 3 tabanca ele geçirildi

02.08.2022 17:16
Çorum'da kovalamacayla yakalanan kişilerin üzerinden 3 tabanca ele geçirildi

Çorum'da polis kontrolünden kaçıp kovalamacayla yakalanan üç kişinin üzerinde üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorum'da polis kontrolünden kaçıp kovalamacayla yakalanan üç kişinin üzerinde üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Ulukavak Mahallesi'ndeki bir çay ocağında oturan üç şahısta silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çay ocağına gitti.

Ekipleri görünce kaçmaya başlayan üç zanlı, polis kovalamacasıyla yakalandı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlılar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada ayrıca, 2022'nin ilk 7 ayında yürütülen çalışmalarda 138 ruhsatsız tabanca, 120 ruhsatsız av tüfeği, 52 kurusıkı tabanca ve 128 kesici alet olmak üzere 438 suç aletinin ele geçirildiği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Çorum'da 76 aranan şahıs yakalandı Çorum'da 76 aranan şahıs yakalandı Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu
Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da kovalamacayla yakalanan kişilerin üzerinden 3 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:53 Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı!
15:47 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:17:01. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da kovalamacayla yakalanan kişilerin üzerinden 3 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement