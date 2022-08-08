Çorum'da ruhsatsız silah, kaçak sigara ve içki operasyonu - Son Dakika
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Çorum'da ruhsatsız silah, kaçak sigara ve içki operasyonu

08.08.2022 19:09
Çorum'da ruhsatsız silah, kaçak sigara ve içki operasyonu

Çorum'da polis tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ile ruhsatsız silah ve alkollü içki ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da polis tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ile ruhsatsız silah ve alkollü içki ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şahısların araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 280 bin adet kaçak makaron, 40 şişe gümrük kaçağı içki, 292 adet içerisinde kullanılması yasaklanmış etkin maddeler bulunan cinsel içerikli ürün, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 19 adet fişek, 2 adet 9x19 mm'lik ruhsatsız tabanca ile 2 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi, Türk Ceza Kanunu'nun 5607 ve 6136 sayılı kanunlarına muhalefet etmek suçlarından hazırlanan tahkikat evrakı ile adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da ruhsatsız silah, kaçak sigara ve içki operasyonu - Son Dakika

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