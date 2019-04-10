Çorum'da Polise Şüpheli Paket İhbarı ile Kutlama
1 saat önce
ÇORUM'da bir grup gazetecinin şüpheli paket ihbarında bulunduğu polis, paketi fünye ile patlattı.
ÇORUM'da bir grup gazetecinin şüpheli paket ihbarında bulunduğu polis, paketi fünye ile patlattı. Bu sırada ihbarı kendilerinin yaptığını söyleyen gazeteciler, Türk bayrağı hediye ettikleri polislerin gününü kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:15 Kaynak: DHA
Çorum'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla park alanına şüpheli paket bırakan bir grup gazeteci, 155 Polis İmdat Hattı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı kıyafetlerini giyerek şüpheli paketi fünye ile patlattı.
Gazeteciler, yanlarına giderek ihbarı kendilerinin yaptığını belirttiği polislere Türk bayrağı hediye etti, pasta kesti. Gazetecilerden bayrağı öperek alan polisler, teşekkür etti.
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