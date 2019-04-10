Çorum'da Polise Şüpheli Paket İhbarı ile Kutlama

Çorum'da polise şüpheli paket ihbarı ile kutlamaÇorum'da bir grup gazetecinin şüpheli paket ihbarında bulunduğu polis, paketi fünye ile patlattı.

Çorum'da polise şüpheli paket ihbarı ile kutlama



Çorum'da bir grup gazetecinin şüpheli paket ihbarında bulunduğu polis, paketi fünye ile patlattı. Bu sırada ihbarı kendilerinin yaptığını söyleyen gazeteciler, Türk bayrağı hediye ettikleri polsilerin gününü kutladı.



Çorum'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla park alanına şüpheli paket bırakan bir grup gazeteci, 155 Polis İmdat Hatı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı kıyafetlerini giyerek şüpheli paketi fünye ile patlattı.



Gazeteciler, yanlarına giderek ihbarı kendilerinin yaptığını belirttiği polislere Türk bayrağı hediye etti, pasta kesti. Gazetecilerden bayrağı öperek alan polisler de gazetecilere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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