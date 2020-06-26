Çorum'da polisten 'maske' denetimi - Son Dakika

ÇORUM'da, maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Ekipler, maske takanlara teşekkür ederken, takmayanlara ise para cezası kesti.
Çorum'da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından polis ekipleri Gazi ve İnönü Caddelerinde denetimlerde bulundu, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları yönünde uyardı. Polis ekibinin uyarılarını duyan bazı vatandaşlar maskelerini taktı. Ekipler, maske takanlara teşekkür ederken, takmayanlara ise para cezası kesti.
Sultan Tepe ise "Çoluğumuz var çocuğumuz var, herkes maske takmalı, kimseye hastalık bulaşmamalı. Bir de dışarıdan gelenlere dikkat edilmeli. Kimsenin milletin sağlığıyla oynamaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.